شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.7% خلال أول أسبوع فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 25350.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- أول أسبوع في شهر يناير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 5678.02 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 8151.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 6531.76 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 47.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.150 تريليون جنيه إلى 1.177 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 346 مليار جنيه إلى 358.4 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.496 تريليون جنيه إلى 1.536 تريليون جنيه بنسبة نمو 2.7%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.7 مليار جنيه إلى 2.8 مليار جنيه بنسبة نمو 3.8%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 149.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.013 مليار ورقة منفذة على 521 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 235.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.240 مليار ورقة منفذة على 546 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 9.74% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.26%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 833.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 195.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.7 مليار جنيه، بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 193.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 11.3 مليار جنيه بحجم تداول 3 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 388.5 ألف عملية.