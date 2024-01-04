شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى إلى 192مليون شهادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولي إلى 192.709 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 599.246 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة عند 369.202 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 273.271 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 99.833 مليون شهادة، وحديد عز عند 76.645 مليون شهادة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 10.04%، واستحوذت المؤسسات على 75.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 134.5 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 226.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 378.6 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 25350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10793 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8151 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6531 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.