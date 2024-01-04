شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في إسبانيا خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات رسمية أصدرتها وزارة العمل الإسبانية، عن تراجع معدل البطالة في البلاد خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أن أعداد العاطلين عن العمل ارتفعت بنسبة بنسبة 1 %، ما يعادل 27375 شخصًا، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، رغم توقعات تراجع شَهري قدره 15700 شخص.

البطالة في إسبانيا

وأوضحت أن عدد العاطلين تجاوز الـ 2.71 مليون شخص في ديسمبر.

في حين شهدت جميع القطاعات الاقتصادية تراجعًا في أعداد العاطلين، باستثناء قطاع الإنشاء، الذي شهد ارتفاعًا بـ 5285 عاطلًا عن العمل.

تعيين وزيرا للاقتصاد في إسبانيا

وخلفا لناديا كالفينيو، عين الأمين العام للخزانة والتمويل الدولي لإسبانيا كارلوس كويربو وزيرا للاقتصاد.

في الثامن من ديسمبر اختار وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، كالفينيو حليفة سانشيز لمنصب رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي، والتي زادت أهميتها بعد الحرب في أوكرانيا.