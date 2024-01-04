بنكا مصر والأهلي يطرحان شهاداتي ادخار بعائد 23.5% و27%

الشارقة - اميمة ياسر - قرر بنكا مصر والأهلي طرح شهادتي ادخار، بعائد 23.5% يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف في نهاية المدة بعد عام واحد.

ويبدأ الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1 فبراير 2024 صرف قيمة شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكي الأهلى ومصر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار، وبدء موعد استحقاها، والتى بلغت حصيلة طرحها العام الماضى 460 مليار جنيه.

وكان بنكا مصر والأهلي قد طرحا يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.