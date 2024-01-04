شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو للشهر السابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمر انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو للشهر السابع على التوالي، حيث أصبحت الاقتصادات الأكبر في المنطقة الأشد انكماشا خلال الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر إتش.سي.أو.بي المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي وفقا للقراءة المعدلة.

ضعف الطلب على السلع والخدمات

كما أظهر المسح الذي تجريه مؤسسة إس أند بي جلوبال للاستشارات الاقتصادية لإعداد المؤشر الشهري، استمرار ضعف الطلب على السلع والخدمات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة مع نهاية العام الماضي، وجاء الجزء الأكبر من تراجع الطلب من الأسواق الخارجية.

في الوقت نفسه، استقر معدل التوظيف في القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير إلى تحسن توقعات الشركات بشأن النمو لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 7 شهور.

وبالنسبة للأسعار أظهرت البيانات تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، في حين ارتفع معدل تضخم أسعار المنتجات إلى أعلى مستوياته منذ 6 شهور.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في القطاع الخاص بمنطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 8ر48 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 7ر48 نقطة خلال الشهر السابق.