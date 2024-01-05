الاقتصاد

لتلقي شكاوى المواطنين.. حماية المستهلك يعلن عن رقم جديد لخدمة واتساب

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن جهاز حماية المستهلك أنه تم تغير رقم خدمة واتساب لتلقي شكاوي المواطنين ليكون 01000000329، وأن الخدمة تعمل علي مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، كما يمكن التواصل عبر الخط الساخن للجهاز 19588 من الخط الأرضي لتقديم الشكاوي والبلاغات أو الاستفسارات.

ويُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع ، والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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