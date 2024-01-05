شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: تأثيرات أحداث باب المندب ترفع أسعار الشحن العالمى البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ ، أستاذ الاقتصاد إن ما يحدث فى باب المندب لن يؤثر على قناة السويس فقط، بل تأثيره على العالم أكبر وهو ما سيدفع العالم للتحرك السريع لإنهاء تلك الأزمة منعا لارتفاع الاسعار عالميا، لا سيما بعدما أعلنت شركات الشحن عن رفع أسعارها.

أشار عبد الحافظ، أن العالم أن تكلفة الشحن للسفينة الوحدة زادت مليون دولار في كل شحنة نتيجة الدوران حول أفريقيا وراس الرجاء الصالح بخلاف زيادة مدة الشحن 10 أيام إضافية، لافتا أن هذا التأثير سيظهر خلال الأشهر المقبلة بشكل محدود في إيرادات قناة السويس.

واعتبر أن استمرار أحداث باب المندب سيقود لتأثير كبير علي حركة التجارة العالمية علي غرار أزمة جائحة كورونا، وبالتالي سيكون هناك تدخل دولي من أجل حركة التجارة العالمية بسبب ارتفاع رسوم الشحن بشكل كبير.

ولم يستبعد الدكتور أحمد عبد الحافظ في تصريحه أن تكون مصر مستهدفه بشكل مباشر ؛لخفض ايرادات مصر من الدولار، خاصة أن إيرادات قناة السويس كانت خلال الفترة الماضية فى تصاعد مستمر.

‏وأعلنت نحو 18 شركة ملاحية عالمية تغيير مسارها إلى الدوران حول أفريقيا؛ لتجنب منطقة الصراع فى باب المندب والابتعاد عن صواريخ الحوثيين.

‏وحققت قناة السويس بحسب إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس العام الماضي إيرادات بلغت 9 مليارات دولار ، وهو أعلى إيراد سنوى فى تاريخ قناة السويس.