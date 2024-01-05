شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يصعد.. والأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2683 دولار أمريكي، بارتفاع 0.09 %.

فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1587 يورو بانخفاض 0.10 %.

الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.53 %.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 40.74 نقطة، ليصل إلى 7723.07 نقطة.