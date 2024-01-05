الاقتصاد

الإسترليني يصعد.. والأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2683 دولار أمريكي، بارتفاع 0.09 %.

فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1587 يورو بانخفاض 0.10 %.

الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.53 %.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 40.74 نقطة، ليصل إلى 7723.07 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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