شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخزونات الوقود الأمريكية تدفع أسعار النفط إلى التراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط عند التسوية في ختام جلسة تعاملات متقلبة اليوم الخميس، إذ طغت زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة على عمليات سحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام.

وانخفض سعر خام برنت عند التسوية 66 سنتًا أي 0.8% إلى 77.59 دولار، وارتفع برنت وانخفض خلال الجلسة بما يزيد على دولار واحد.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 51 سنتًا أو 0.7% لتسجل 72.19 دولار.

بيانات الطاقة الأمريكية

وتأثرت الأسعار بالبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أظهرت انخفاض الطلب على الوقود، وزيادات كبيرة في المخزونات.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 10.9 مليون برميل إلى 237 مليون برميل، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي تسجله منذ أكثر من 30 عامًا.

وزادت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي بمقدار 10.1 مليون برميل إلى 125.9 مليون برميل، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن المعروض من منتجات التقطير، وهو مؤشر على الطلب، انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عام 1999.

اضطرابات الشحن

وقال جيم ريتربوش رئيس شركة ريتربوش وشركاه في جالينا بإلينوي: "لا تزال المنطقة الشمالية الشرقية الرئيسية تتوقع درجات حرارة معتدلة نسبيًا في الأسبوع الثالث من هذا الشهر، ما قد يحد من مكاسب الديزل على الأرجح".

وقال بوب ياجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو، إنه بينما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع، فإن جزءًا كبيرًا من هذا الرقم هو انعكاس لاضطرابات الشحن في البحر الأحمر.

وأضاف: "الوضع في البحر الأحمر أجبر الكثير من مصافي التكرير ومشتري النفط الخام على التوجه إلى الولايات المتحدة بدلًا من الإبحار بسفنهم حول القرن الإفريقي".