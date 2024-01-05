شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز دمياط الجديدة ينظم حملات متواصلة لضبط وصلات المياه المخالفة بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة باستمرار أعمال المتابعة والرصد لأى تعديات على مرفق مياه الشرب بالمدينة.

وأكد أن لجنة الخلسة، شنت حملة مكبرة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والادارات المعنية بالحى الثالث وأسفرت الحملة عن فصل عدد (30) وصلة مياه غير قانونية (خلسة) وضبط عدد (4) ماتور رفع مياه يعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد وتم التحفظ على المضبوطات وايداعها مخازن الجهاز وتم تحرير محاضر فورية وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وإعادة احتساب معدلات الاستهلاك طبقا للوائح والاجراءات المنظمة فى هذا الشأن.

وأكد المهندس رئيس الجهاز بأنه لا تهاون مع مثل هذه المخالفات مع استمرارية عمل اللجنة واسترداد حقوق الدولة.