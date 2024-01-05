شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل وضع "الساخن" بمبرد المياه سبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ العديد من المواطنين إلى تشغيل مبرد المياه على وضع الساخن يتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية سواء بالمنازل أو المنشآت التجارية ويكون بمثابة تشغيل سخان المياه الكهربائى، وفيما يلي بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء بمبرد المياه:

1- ينصح بغلق خاصية التسخين بالمبرد لانها تعادل استهلاك سخان المياه الكهربائى تقريبا.

2- انزع فيشة جهاز مبرد المياه من المنبع فى حالة الخروج من المنزل بنزع الفيشة من المنبع.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية بدأت فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء منذ أمس الأربعاء، وذلك خلال فترة امتحانات منتصف العام استجابة لطلبات النواب والمواطنين.

وأعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى خطة لتنفيذ القرار بعدم تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائى بعد الساعة الـ5، وتوزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.