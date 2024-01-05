شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتشترى شقة جديدة إزاى تتأكد أن عداد الكهرباء قانونى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن طرق التأكد من سلامة عداد كهرباء إذا كان يرغب فى شراء وحدة سكنية أو تجارية بعقار جديد للتعرف على مدى قانونية العداد أو إذا كان عداد كودى نتيجة أن الوحدة بمبنى مخالف، وفيما يلى طرق التأكد من قانونية العداد:

1- اطلع على صورة من عقد ملكية الأرض من صاحب العقار.

2- يجب مراجعة الحى التابع له العقار والتأكد من عدم مخالفته.

3- اسال الموظف بالحى المسئول عن مدى قانونية وإمكانية توصيل الكهرباء لهذا العقار من خلال العنوان التفصيلى للعقار.

4- فى حالة مخالفة العقار توجه إلى شركة الكهرباء التابع لها العقار الذى ستقوم بشراء وحدة به، للتأكد من سداد قيمة المقايسة الخاصة بالعقار من قبل مالك العقار عبارة عن تكلفة توصيل الكابلات من أقرب محول للعقار إذا كان المبنى مخالف.

5- تعرف على قيمة مقايسة الوحدة السكنية وهى عبارة عن ثمن العداد و150 جنيهًا على كل متر.

6- فى حالة سداد صاحب العقار قيمة المقايسة يمكن التعاقد على شراء الوحدة.

7- بعد التعاقد على الوحدة السكنية توجه إلى شركة الكهرباء وقدم طلب الحصول على عداد كودى لتوصيل الكهرباء.

8- قدم صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة السكنية وصورة العقد الخاص بالوحدة.

9- سدد قيمة المقايسة وانتظر تركيب العداد لتحصل على الكهرباء بشكل قانونى.