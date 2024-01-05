شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد مدعومًا بتصريحات المركزي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط الجمعة، بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا، بما يعادل 0.5 % إلى 77.96 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتًا، بما يعادل 0.7 % إلى 72.69 دولارًا.

تراجع مخزون النفط الأمريكي

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية الصادرة أمس الخميس، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، المنتهي يوم 29 ديسمبر الماضي بمقدار 5.503 مليون برميل.

في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 3.725 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 7.114 مليون برميل.

كان معهد البترول الأمريكي الممثل لمصالح شركات الإنتاج قد نشر يوم الأربعاء بيانات المخزون الأمريكي للأسبوع الماضي.

وذكر البنك أن مخزون النفط الخام تراجع بمقدار 7.418 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون البنزين بمقدار 6.913 مليون برميل، وارتفع مخزون الديزل بمقدار 6.686 مليون برميل.