شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال شهر بعد أن تلقى الدولار دعمًا بفعل انحسار توقعات الخفض الحاد والمبكر لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.1 % إلى 2054.10 دولارًا للأوقية لكنه انخفض 0.8 % تقريبًا منذ بداية الأسبوع بعد 3 مكاسب أسبوعية متتالية.

أسعار المعادن

زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2053.00 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.13 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 % إلى 953.61 دولارًا.

وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 1044.23 دولارًا بعد انخفاض دام 8 جلسات.