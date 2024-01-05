شكرا لقرائتكم خبر عن 111 شركة تشارك بمؤتمر للسفارة الباكستانية فى مصر لزيادة التبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت غرفة القاهرة التجارية، الملحق التجاري للسفارة الباكستانية بالقاهرة علي تمكين؛ لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

ودعا الملحق التجاري الباكستاني، غرفة القاهرة التجارية، للمشاركة في المؤتمر الذي ستنظمة السفارة الباكستانية في 9 من يناير الجاري بالقاهرة، والذي سينعقد بمشاركة 111 شركة تمثل 13 قطاعًا مختلف.

ورحب مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بالمشاركة في مؤتمر السفارة الباكستانية، مؤكدين على أهمية مناقشة أي معوقات تواجه سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، ووضع حلول واقعية لها من أجل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك، ومن بين هذه المعوقات الاعتمادات المستندية، ووضع حلول بديلة للدولار مثل العملة المصرية، فضلا عن أهمية وجود شراكة بين الطرفين من خلال دخول الجانب الباكستاني بالمواد الخام والجانب المصري بالتصنيع وهو ما يتناسب مع توجه الدولة المصرية لتوطين الصناعة والاستفادة من الموقع المتميز لمصر كبوابة مهمة لدخول السوق الأفريقي الذي يمثل أهمية خاصة في التجارة والاستثمار.

وقال سيد النواوي، إن هناك علاقات طيبة تجمع بين مصر وباكستان، وهو ما يجب أن نستفيد منه لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال مناقشة سبل تسهيل إجراءات التعاون بين الشركات في البلدين خاصة أن مصر بها منتجات كثيرة من الممكن أن يستفيد منها السوق الباكستانية.

أكد "النواوي"، أن هناك استعداد كامل من الغرفة للتعاون مع مجتمع الأعمال في باكستان عن طريق السفارة وتنظيم لقاءات ثنائية لبحث سبل التعاون الاقتصادي سواء من خلال زيادة التبادل التجاري الثنائي أو الدخول في شراكات استثمارية ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها الباكستانية الهدف في النهاية استفادة اقتصاد البلدين.

من جانبه أكد علي تمكين، الملحق التجاري الباكستاني، أن المؤتمر المقرر يوم 9 من يناير الجاري، من تنظيم حكومة باكستان وسيحضرة مسئولين حكوميين من مصر وباكستان من بينهم وزيري التجارية في البلدين، وهو ما يعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في مصر وباكستان بأن أي معوقات تواجههم سيتم وضع حلول واقعية لها وأن هناك دعم حكومي كبير لمجتمع الأعمال في البلدين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

واتفق الطرفان على وضع ورقة عمل تتضمن أي معوقات تواجه مجتمع الأعمال في مصر لمناقشتها بين مسئولي غرفة القاهرة ومسئولي حكومة باكستان على رأسهم وزير التجارة الباكستاني ونائبه والسفير الباكستاني خلال حضورهم المؤتمر.