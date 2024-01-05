شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 5 يناير 2024 شامل الضريبة والمصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3669 جنيها بدون مصنعية. القاهرة - سامية سيد - وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3669 جنيها بدون مصنعية. سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل9172 جنيها سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 18145 جنيها . سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 36690 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 73830 جنيها. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 114105 جنيها سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 18345 جنيه. سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 366100 جنيه

أسعار مصنعيات الذهب أسعار مصنعيات الذهب مصنعية ودمغة سبيكة وزنها نص جرام بلغت تقريبا 67 إلي 85 جنيهًا مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا. مصنعية سبيكة 50 جرام بيكون 65 جنيها مصنعية سبيكة 100 جرام بيكون 55.5 جنيها مصنعية سبيكة 250 تسجل 27.20 جنيها مصنعية 500 جرام 26.20 جنيها الكيلوم ذهب مصنعية الجرام 25 جنيها فقط.

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