شكرا لقرائتكم خبر عن 336 مليونًا.. حصيلة الأنشطة الاسثمارية مع القطاع الخاص بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت أمانة منطقة القصيم 445 عقدًا استثماريًا مع عدد من منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي 2023، وذلك بمجالات متنوعة تستهدفها أمانة المنطقة للتكامل مع القطاع الخاص، وذلك لتطوير وتعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقًا لمستهدفات تحسين جودة الحياة.

كانت أمانة منطقة القصيم قد طرحت 759 فرصة استثمارية، وإجمالي قيمة العقود 336 مليونًا على مستوى منطقة القصيم خلال العام الماضي.

أخبار متعلقة الذهب يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي خلال شهر استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو للشهر السابع

الاستثمار في القصيم

شملت الأنشطة الاستثمارية لأمانة المنطقة عددًا من المجالات أبرزها الخدمات الصحية والخدمات التعليمية، وأنشطة مالية، وأنشطة التسوق والترفيه، وأنشطة صناعية، وأنشطة اجتماعية، وأنشطة زراعية وحيوانية، وأنشطة الخدمات العامة والعديد من الأنشطة الاستثمارية.

كما ترحب أمانة منطقة القصيم بالعمل التكاملي مع القطاع الخاص للفرص المتاحة حالياً، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر منصة الاستثمار البلدي (فرص).