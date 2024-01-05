شكرا لقرائتكم خبر عن 279 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وخلال العام الماضي، مثلت تعاملات المصريين 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.1%، وسجل العرب 7.5%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 3.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 3.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 8151.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 6531.76 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 47.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.150 تريليون جنيه إلى 1.177 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 346 مليار جنيه إلى 358.4 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.
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