شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 76.1% من تعاملات البورصة خلال أول أسبوع فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.5%، وفي المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 8%.

وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وشركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.2 مليار جنيه بنسبة 4.9%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.1 مليار جنيه بنسبة 4.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، 1.02 مليار جنيه، بنسبة 4.3%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 25350.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- أول أسبوع فى شهر يناير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 5678.02 نقطة.