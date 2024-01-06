شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. داو جونز الصناعي يسجل تراجعًا 0.01% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية تباينا عند الإغلاق، مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعاً بمقدار 4.92 نقاط أو 0.01% إلى 37435.28 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 3.32 نقاط أو 0.07% إلى 4692.72 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 6.84 نقاط أو 0.05% إلى 14517.23 نقطة.

وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت الخميس، وارتفعت عائدات السندات مع تراجع التفاؤل بشأن تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة، وفق ماذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

وهبطت الأسهم في بداية العام فسجل ناسداك المركب أسوأ انخفاض يومي له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

بورصة وول ستريت الأمريكية

وخسر مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.8% في حين خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وتراجع بنسبة 0.5% أما مؤشر داو جونز الصناعي فتراجع 149 نقطة أو 0.4%.

ويوم الثلاثاء انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 1.6% في أسوأ تداول له منذ أشهر متأثرًا بأسهم التكنولوجيا الكبرى وانخفاض بنسبة 4% تقريبًا في أسهم شركة "آبل" وبعد أن قام باركليز بتخفيض تصنيف صانع "آيفون".