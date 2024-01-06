شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.51 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط ارتفاعا، إذ زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.17 دولار أو ما يعادل 1.51 بالمئة ليبلغ 78.76 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعا 1.62 دولار أي ما يوازي 2.24 بالمئة لتسجل 73.81 دولار للبرميل.

أسعار النفط اليوم

وكلا الخامين القياسيين يتجهان لإنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع ليعوضا الخسائر، التي منيا بها أمس نتيجة الزيادات الكبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية.

وكانت شركة الشحن العملاقة ميرسك قالت إنها ستحول مسار جميع سفنها بعيدا عن البحر الأحمر، في المستقبل المنظور، محذرة العملاء من اضطرابات.

أسعار الفائدة

وأوضح جون كيلدوف المسؤول بشركة أجين كابيتال إل.إل.سي إن تقريرا للحكومة الأمريكية، يظهر نمو التوظيف في ديسمبر سيدعم الطلب في العام المقبل.

ووظف أصحاب العمل في الولايات المتحدة عددا أكبر من المتوقع من العمال في ديسمبر.

في حين دفعت زيادة الأجور بقوة الأسواق المالية إلى التراجع عن توقعاتها ببدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة في مارس.