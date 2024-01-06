شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة الكورية عن أن تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفعت بنسبة 5ر7% على أساس سنوي في عام 2023، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق على خلفية الأداء القوي لقطاعات الرقائق والبطاريات والنقل.

وتلقى الاقتصاد الكوري 7ر32 مليار دولار من تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023، مقارنة بـ 4ر30 مليار دولار في 2020، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، التي أوردتها السبت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية.

وسجل حجم الاستثمارات التي وصلت بالفعل إلى كوريا رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 7ر18 مليار دولار، بزيادة قدرها 4ر3% على أساس سنوي. وذكرت الوزارة في بيان أن "الاستثمار لن يساعد كوريا على توسيع صادراتها فحسب، بل سيجد أيضًا فرص عمل جيدة ويضيف حيوية للاقتصاد المحلي".