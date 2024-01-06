عضو غرفة الصناعات الكيماوية: انضمام مصر لتجمع بريكس يدعم الصناعة

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إسماعيل صبرة عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أن انضمام مصر رسميا لتجمع دول البريكس وتفعيل عضوية مصر بالمجموعة يدعم بقوة الصناعة المصرية ويعزز تواجد الصادرات المصرية فى هذه الأسواق القوية.

وقال إن الانضمام لهذه التكتلات الاقتصادية المهمة خطوة كبيرة يجب الاستفادة منها ومساندة الصناعة المصرية اجرائيا وتشريعيا وزيادة تنافسية المنتج المصرى ليصبح أكثر قدرة على المنافسة فى أسواق التصدير.

وأكد صبرة على أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يساهم بشكل كبير فى رفع الميزة التنافسية للصناعة وبالتالى زيادة مساهمة الصناعة فى تحقيق الصادرات المستهدفة مشيرا إلى أهمية توحيد جهود منظمات الاعمال والأجهزة الحكومية من أجل الوقوف على أهم التحديات التى تواجه الصناعة المصرية وأهمها على الاطلاق زيادة تكاليف الإنتاج وتوفير المواد الخام وتوفير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وتسهيل وتبسيط الإجراءات بالمنافذ الجمركية والموانئ المصرية لنصبح أكثر قدرة على المنافسة وفتح فرص وآفاق جديدة للمنتج المصرى فى أسواق مجموعة البريكس وغيرها من الأسواق وبالأخص فى أفريقيا.

وطالب احمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بضرورة عمل دراسات واقعية ودقيقة للتعرف على احتياجات أسواق مجموعة بريكس تحديدا بهدف تلبية متطلبات الأسواق وبالتالى تحقيق أقصى استفادة من الانضمام لتكتل دول بريكس مما سيكون له اثر إيجابى كبير على الصناعة وعلى الاقتصاد المصرى بصفة عامة.

وأكد صبره على أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التى تؤهلها للمنافسة وزيادة التصدير والوصول إلى تحقيق نجاحات ملحوظة فى أسواق التصدير مما سيكون له تأثير واضح على تنشيط كافة القطاعات الصناعية المختلفة وبالتالى توطين الصناعية المحلية وتشجعيها على فتح أسواق جديدة.

وأوضح عضو غرفة الصناعات الكيماوية أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يعتبر خطوة مهمة لتعزيز نمو الاقتصاد المصرى وتنمية التبادل التجارى والصادرات بين مصر وبريكس، مشيرا إلى أنها تعتبر مجموعة قوية وفعالة ولها تأثير وتنافس بقوة منظمة التجارة العالمية ولها مستقبل كبير.