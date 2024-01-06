شكرا لقرائتكم خبر 70 مشروعا وطنيا تطبق معايير تقييم الاستدامة بنهاية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طبق برنامج البناء المستدام معايير الاستدامة على أكثر من 70 مشروعا من المشروعات الوطنية الكبرى حتى نهاية 2023، بمساحات تتجاوز 50 مليون م2، لتعزيز مفهوم الاستدامة في المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعات، بمعايير تقيس مدى استدامتها، وذلك خلال نظام تقييم الاستدامة، أحد مخرجات البناء المستدام الذي يعد واحدا من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويعمل برنامج «البناء المستدام» على معايير تقييم الاستدامة وتطبيقها على المشاريع، والتي تسهم في رفع كفاءتها التشغيلية واستهلاك الطاقة والمياه، وتحسّن من جودة الحياة للساكنين والزوار، وتعزيز المشهد الحضري، والحث على اتباع الهويات المحلية للمناطق، وزيادة العائد الاستثماري خلال كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الطبيعية.

وتهدف معايير تقييم الاستدامة المطبقة في المشاريع إلى التقليل من أضرار مخلفات البناء والمواد على البيئة، وتوفّر المسطحات الخضراء، والمسارات الآمنة للدراجات الهوائية والمشاة»، وأن شهادات تقييم الاستدامة بتصنيفاتها المتنوعة تتم وفق معايير وعناصر عالية الكفاءة، ومتطابقة مع كود البناء السعودي.

ويرتكز «تقييم الاستدامة» على 3 مرتكزات أساسية، هي (البيئة، الاقتصاد، المجتمع)؛ والتي تهدف إلى تقليل الآثار غير الإيجابية على البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير حياة يومية أفضل للسكان، ويمكن تطبيقه على المباني المُشيّدة حديثا أو المباني القديمة المأهولة.

ويهتم نظام تقييم الاستدامة بتقييم استدامة المشاريع في جميع مراحل التطوير، وتصنيفها بناء على المتطلبات والنقاط التي تم استيفاؤها وإحرازها، ويتم تقييم المباني السكنية والتجارية والمجتمعات لمرحلتي التصميم والإنشاء، وتصنيف المشاريع إلى 5 مستويات حسب النقاط المحرزة، التي تبدأ من 20 نقطة للمستوى الأخضر، وتصل إلى 80 نقطة فأكثر للمستوى الماسي، وبعد الالتزام بالمعايير يتم منح الشهادة حسب المستوى المحقق.

يُذكر أن برنامج البناء المستدام يوفر كثيرا من الخدمات التي تسهم في رفع جودة واستدامة المباني والمجتمعات، سعيا منه إلى تحسين الوحدات المعروضة، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير مجتمعات ومباني أكثر استدامة، وتكوين نواة اجتماعية تسهم في تغير مفهوم الاستدامة للمجتمعات والمباني، وتوعية الأفراد والمطورين بكونه الخيار الأمثل، وتقليل الخسائر المادية والاقتصادية جراء الهدر المصاحب لعمليات البناء والإنشاء، والإسهام في رفع كفاءة السوق تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

معايير الاستدامة

عدد المشاريع 70 مشروعا.

إجمالي المساحات 50 مليون م2.

أهداف معايير تقييم الاستدامة:

تقليل أضرار مخلفات البناء والمواد على البيئة.

توفّر المسطحات الخضراء.

المسارات الآمنة للدراجات الهوائية والمشاة.

مرتكزات تقييم الاستدامة:

البيئة، تقليل الآثار غير الإيجابية على البيئة.

الاقتصاد، تعزيز النمو الاقتصادي.

المجتمع، توفير حياة يومية أفضل للسكان.

تصنيف المشاريع: