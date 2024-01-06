ميناء ينبع الصناعي يستقبل أول سفينة لشحن السيارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع السفينة «هوج سيدني» التي تعد أول سفينة لشحن السيارات منذ إنشائه عبر المسافنة، وذلك من خلال المزود العالمي لخدمات النقل البحري «هوج أوتو لاينز»، وعلى متنها 1,984 سيارة، بما يؤكد نجاح الهيئة العامة للموانئ في استثمار قدرات موانئ المملكة وخدماتها المتطورة لتعزيز تنافسيتها، وتطوير وتيسير الحركة التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويتم شحن هذه السيارات من السفينة «هوج سيدني» إلى السفينة العملاقة «إليانس نورفلك»، مما يعكس تميز القدرات اللوجستية، والخدمات التشغيلية التي يتمتع بها ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، فضلا عن موقعه الاستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر، وجاهزية البنى التحتية، التي أسهمت في جذب الخطوط الملاحية العالمية، واستقبال مختلف أحجام السفن العملاقة؛ لمواكبة متطلبات صناعة النقل البحري.

ويتميز الميناء إلى جانب موقعه الجغرافي بإمكانياته التشغيلية العالية، حيث يمتلك قناتي اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، فيما تبلغ أعماق أرصفته 18 م تسمح باستقبال أكبر السفن، إضافة إلى دوره في الحفاظ على البيئة، حيث تسهم عمليات النقل البحري بينه وبين الموانئ المجاورة في تقليل الضغط والازدحام بالطرق البرية، ومن ثم تقليل حوادث الشاحنات عليها، وكذلك معدل استهلاك الوقود، إلى جانب الحد من آثار الأضرار البيئية الناتجة عن عوادم تلك الشاحنات.

يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع استقبل مؤخرا السفينة «جولي بالاديو» التابعة للوكيل البحري «المؤسسة العربية للملاحة والتجارة» عبر الخط الملاحي «ايجنازيو ميسينا- Ignazio Messina»، والمحملة بمركبات رالي داكار2024، والتي ضمت 864 مركبة، و86 دراجة نارية، و5 طائرات مروحية، و39 حاوية، للمشاركة في «رالي داكار السعودية 2024».

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع: