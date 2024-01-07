شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات البترول على رأس قائمة السلع المتراجعة فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة الواردات بنسبة 18.0٪، في شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت نحو 6.38 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 7.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 13.8%، يليها الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 15.2%، وأيضا واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 26.7%، وأخيرا واردات الذرة بنسبة 17.9%.

وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 46.3%، وواردات سيارات الركوب بنسبة 139.6%، إلى جانب واردات النحاس ومصنوعاته بنسبة 54.3%، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبـة 32.8٪.

وكانت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر أكتوبر الماضي، قد أعلنت أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 3.15 مليار دولار، مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 16.6٪.