شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": 12 مليون اشتراك بالإنترنت الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مشتركي التليفون الأرضى إلى 12.29 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة بـ 12.40 مليون اشتراك في سبتمبر 2023 و11.93 مليون اشتراك في أكتوبر 2022.

ومشتركو الهاتف الثابت وفقا لنوع الاشتراك، 2% عدد المشتركين حكومي، 8% عدد المشتركين تجاري، 90% عدد المشتركين منازل.

ووفقا لبيانات الوزارة بلغت نسبة مستخدمي الانترنت عبر الهاتف المحمول من إجمالي مشتركي المحمول 73.07 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة بـ 71.87 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2023 و70.12 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2022.

وتستحوذ القاهرة الكبرى على النسبة الأعلى للتوزيع الجغرافي لخدمة ADSL بنسبة 35% والدلتا بنسبة 35%، الأسكندرية ومطروح 9% ، قبلي 15%، مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 6%.