شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مؤشر «تاسي 50» لرصد أداء أكبر 50 شركة مدرجة في «تداول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة تداول السعودية مؤشر "تاسي 50" اعتباراً من اليوم الأحد 25/06/1445هـ الموافق 07/01/2024م

ووفقا لبيان تداول، يرصد مؤشر "تاسي 50" أداء أكبر 50 شركة مدرجة في تداول السعودية من حيث إجمالي القيمة السوقية، وتشكل الشركات التي يضمها المؤشر 90% من القيمة السوقية الحرة، والتي تحقق معدل قيمة متداولة سنوية لا تقل عن 5%، بحيث يتيح المؤشر رصد أداء أكبر الشركات على مستوى السوق.

مؤشر معياري

بحسب تداول، يمكن استخدام "تاسي 50" كمؤشر معياري لكل من صناديق المؤشرات المتداولة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات، وغيرها من المنتجات المالية.

ويمثّل إطلاق مؤشر "تاسي 50" خطوة بالغة الأهمية في سبيل تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.

ويوفر المؤشر مقاييس مرجعية للمنتجات الاستثمارية، مما يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق المالية السعودية.