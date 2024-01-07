شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تسجل 3310 جنيهات للجرام عيار 21 بمستهل تعاملات اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية تحركا جديدا ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3310 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع استمرار ارتفاع الطلب على الذهب بالسوق المصرى.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3783 جنيها.

عيار 21 يسجل 3310 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2837 جنيها.

عيار 14 يسجل 2200 جنيه.

الجنيه الذهب 26480 جنيها.





مصنعيات جديدة على السبائك تتجه الشركات المنتجة لسبائك الذهب في مصر لإعادة تسعير مصنعيات بيع السبائك الذهب لسنة 2024، حيث تقوم الشركات بمراجعة زيادة تكاليف إنتاج السبائك حاليًا على أن يجرى إعلان أسعار مصنعيات السبائك للعام الحالي خلال الأيام المقبلة، وفق ما صرح به مصدر في شعبة صناعة المعادن الثمينة.

وتختلف مصنعيات سبائك الذهب بحسب وزن السبيكة، حيث تزداد مصنعيات السبائك الذهب في مصر كلما تراجع وزن السبيكة، فمصنعية سبيكة وزن واحد جرام قد تصل إلى 75 جنيها للمستهلكين في حين مصنعية سبيكة ذهب وزن كيلو قد تكون 27 جنيها فقط.