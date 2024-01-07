حصاد وزارة التخطيط.. عقد شراكات مع القطاع الخاص وصفقات ناجحة للصندوق السيادي

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القاهرة - سامية سيد - لقاءات ثنائية ومشاركات دولية أبرز ماجاءبحصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن العامالمنقضي 2023 إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وإطلاق مؤشرتنافسية المحافظات المصرية، إطلاق وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية للبرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط تتسلم جائزة أكبر شركاء التمويل للمؤسسةالدولية الإسلامية لتمويل التجارة بدأ العمل رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق جوائزالتميز الحكومي الداخلية لأول مره بوزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية، انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميًا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر بيانات تاريخية للناتج المحلي الإجمالي تمتد لنحو أربعين عامًا في مصر لأول مرة المجلس القومي للأجور يقرر رفع الحدالأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الي 3500 جنيه.. وعلاوةدورية 200 جنيه وزارة التخطيط تفوز بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية عنبرنامج القيادة للتميز الحكومي استقبال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول مشروعأخضر ذكي "مدينة الأحلام" لذوي الهمم بدورتها الثانية إعلان انخفاض معدل وفيات الطرق بنسبة 40% خلال السنواتالثلاث الماضية... وحوافز إيجابية للأسر الملتزمة بحجم أسرةمناسب تسليم 251 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة منهم 53 مشروع خدماتمصر حتى نهاية 2023 أكثر من 1387 لقاء ثنائي واجتماع وفعاليات محلية ودولية حصيلةنشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال العام

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها عن العامالمنتهي 2023 والذي كان زخمًا بالأحداث والفعاليات والانجازاتعلى مستوى الوزارة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام، حيث شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةبأكثر من 1387 لقاء ثنائي وفعالية منها الدولية وأخرى محلية، ومنأبرز الأحداث التي جاءت على رأس أجندة أعمال الوزارة للعامالمنقضي إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وإطلاقمؤشر تنافسية المحافظات المصرية، وتسلم وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنميةجائزة أكبر شركاء التمويل للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويلالتجارة، كما تضمنت أبرز الأحداث بدأ العمل رسميًا من العاصمةالإدارية الجديدة، إطلاق جوائز التميز الحكومي الداخلية لأول مرهبوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انضمام صندوق مصرالسيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميًا، فضلًا عنإصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانات تاريخية للناتجالمحلي الإجمالي تمتد لنحو أربعين عامًا في مصر لأول مرة.

ومن ضمن أبرز الأحداث التي شهدها العام 2023 رفع الحد الأدنىللأجور للعاملين بالقطاع الخاص الي 3500 جنيه.. وعلاوة دورية200 جنيه بقرار من المجلس القومي للأجور برئاسة د.هالة السعيد، بالإضافة إلى فوز الوزارة بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإداريةعن برنامج القيادة للتميز الحكومي، وإطلاق وزيرة التخطيطوالتنمية الاقتصادية للبرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمةالتعاون والتنمية الاقتصادية، واستقبال المبادرة الوطنية للمشروعاتالخضراء الذكية أول مشروع أخضر ذكي "مدينة الأحلام" لذويالهمم بدورتها الثانية، فصلًا عن إعلان انخفاض معدل وفياتالطرق بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية... وإعلانوحوافز إيجابية للأسر الملتزمة بحجم أسرة مناسب، إلى جانبتسليم 251 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة منهم 53 مشروع خدماتمصر حتى نهاية 2023.

اللقاءات الثنائية:

شهد عام 2023 عقد العديد من اللقاءات الثنائية المحلية والدوليةوالتي قامت بها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةوممثلي الوزارة كذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون في العديد منالمشروعات المهمة للدولة وكذلك توطيد أواصر العلاقات مع الدولالأخرى ولعل أبرز تلك اللقاءات لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصرالسيادي، مع ممثلي شركة كوبنهاجن للبنية التحتية الدنماركية، برئاسة فيليب كريستياني، الشريك المؤسس للشركة، لبحث سبلالتعاون المشترك في الاستثمار بمجال المشروعات الخضراء والطاقةالمتجددة بمصر، فضلًا عن لقاء سيادتها مع سفير جمهوريةأذربيجان بالقاهرة الدكتور الخان بولوخوف، لبحث سبل التعاونالمشترك بين مصر وأذربيجان، واجتماع وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصر WorkforceEgypt وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة إمتي سي للتنمية الدولية، وذلك لمناقشة الخطوات التالية لبدء إنشاءمنصة مجالس المهارات القطاعية في مصر.

وتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية كذلك لقاء د. هالة السعيد معمساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدولالعربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش حضورهاالاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ لبحث سبلالتعاون، فضلًا عن لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيالبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، كما استقبل د.أحمد كمالينائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا من كوريا الجنوبيةلمناقشة سياسات خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتمويلالشركات الناشئة في مصر.

والتقت د.هالة السعيد خلال عام 2023 بممثلي مجموعة البنكالدولى، لمناقشة دعم الحكومة المصرية في ضوء إطار الشراكةالقطرية الجديد 2023-2027، وأولويات الحكومة، بالإضافة إلىلقاءها بالمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدوليةالإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسةالدولية الإسلامية للقطاع الخاص، لمناقشة موقف موضوعاتالتعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلاميةلتمويل التجارة، وكذلك لقاءها بالسيد أسامة القيسي الرئيسالتنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتلتعزيز سبل التعاون، فضلًا عن لقاءات سيادتها بالسادة الوزراءوالمحافظين لمناقشة مستجدات الخطط الاستثمارية وعدد منالمشروعات التنموية بمصر

واختتمت د.هالة السعيد العام بلقاء هيرو مصطفى غارغ سفيرةالولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافقلها لبحث تعزيز سبل التعاون بين الطرفين

أبرز المؤتمرات والمشاركات للوزارة ولوزيرة التخطيطوالتنمية الاقتصادية بعام 2023:

قامت د.هالة السعيد وممثلي الوزارة بالمشاركة بالعديد من المؤتمراتوالفعاليات الدولية والمحلية خلال العام ومن أبرز تلك المشاركات؛ مشاركة سيادتها بحفل إعلان جوائز التميز الحكومي العربي فيدورتها الثانية 21/2022، والمشاركة باجتماع وزراء التنمية ضمنأعمال مجموعة العشرين بالهند الزيارة التي تضمنت مشاركة د.هالةالسعيد بجلستي الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحوأهداف التنمية المستدامة"، " التنمية الخضراء - نهج حياة"، ولقاءوزير الاقتصاد العماني والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارةوالتنمية لدعم أواصر التعاون.

وبحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسجمهورية مصر العربية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةبأولى جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، كماتضمنت أجندة مشاركات الوزيرة الاجتماع الوزاري السنوي للآليةالأفريقية لمراجعة النظراء، وخلال جولتها بعدد من الدول الخليجيةللترويج للفرص الاستثمارية بمصر، التقت د.هالة السعيد بعدد منالمسئولين بسلطنة عمان، ودولة قطر، والكويت.

كما شاركت د.هالة السعيد بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 والمنعقدة تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات" بدبيعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن الوفد رفيعالمستوى الذي ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذيشارك بأعمال القمة باعتبار مصر ضيف شرف لهذا العام.

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماعات السنويةلمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث شاركت بالاجتماع السنويالرئيسي لمتابعة أهداف التنمية المستدامة فضلًا عن المشاركة بحفلإطلاق منتدى القطاع الخاص، كما شهدت توقيع اتفاقية شراكةتنفيذ مشروع " أكاديمية التصدير، وشاركت بحوار محافظي البنكبعنوان "الشراكة النموذجية من أجل تنمية مستدامة ومرنة: مجموعةالبنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية".

كما تضمنت اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعها مع أعضاء اللجنةالمشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لدراسة ومراجعة مسودةالتقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصاديوالتنمية OECD، وذلك لمتابعة ومناقشة ملاحظات الجهات المختلفةعلى التقرير قبل صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024

المشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس:

وعلى مستوى المؤتمرات الدولية فقد شاركت د.هالة السعيد بأعمالالنسخة الـ 53 للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان " التعاونفي عالم منقسم"، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية بمشاركة 52 رئيس دولة وحكومة وعدد من وزراء المالية والرؤساء التنفيذين، وعقدت سيادتها على هامش مشاركتها العديد من اللقاءات الثنائيةلتوطيد التعاون بين مصر وممثلي الدول المشاركة بالمنتدي وأبرز تلكاللقاءات تمثل في لقاء سيادتها؛ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصادوالتخطيط السعودي لبحث سبل التعاون المشترك بين مصروالسعودية، ولقاء الملياردير غوتام أداني رئيس ومؤسس مجموعةأداني الهندية لبحث سبل التعاون وسبل الاستثمار في مصر فيالقطاعات المختلفة، فضلًا عن لقاء سيادتها الدكتور فيليبهيلدبراند، نائب رئيس شركة بلاك روك الأمريكية لإدارة الاستثمار، والدكتور يورج كوكيز وزير الدولة بالمستشارية الاتحادية الألمانيةوذلك لبحث سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتيةوالطاقة والهيدروجين الأخضر، ولقاء وزير المالية والتخطيطبجمهورية زامبيا؛ تسيتومبيكو موسوكوتوان، وذلك لبحث سبلالتعاون بين مصر وزامبيا في مجال الزراعة، ولقاء محمد القرقاويوزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلكلمناقشة الاستعدادات للقمة العالمية للحكومات، إلى جانب لقاء ليتشانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة انفيجن الصينية المتخصصة فيالطاقة المتجددة.

المشاركة بفعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدىالسياسي رفيع المستوى بنيويورك:

حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المشاركة بالمنتدىالسياسي رفيع المستوى بنيويورك لهذا العام كذلك حيث قامتد.هالة السعيد بإلقاء البيان الوطني المصري خلال افتتاح الشقالوزاري بأعمال المنتدى، فضلًا عن تنظيم الوزارة حدثًا جانبيًاحول تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030 وتوطينأهداف التنمية المستدامة حيث تم استعراض التقارير الطوعيةالمحلية لثلاثة محافظات مصرية البحيرة وبورسعيد والفيوم خلالأعمال المنتدى.

كما حرصت د.هالة السعيد على عقد عدة لقاءات على هامشالمنتدى لتوطيد العلاقات المصرية مع الدول المختلفة وكان أبرزها لقاءوزيرة التنمية المستدامة ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكةالبحرين، وكذلك المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنيبالعمل المناخي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنميةبالكويت، و رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدةلبحث سبل التعاون، وكذلك لقاء وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذيةلبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتوطيد أواصر التعاون، ولقاء نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.

وعن المشاركة بقمة الأمم المتحدة لأهداف التنميةالمستدامة بنيويورك:

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة للمشاوراتالوطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهدافالتنمية المستدامة خلال عام 2023 استعدادًا للمشاركة بالقمة، كماشاركت الوزارة بعدة أحداث خلال فعاليات القمة حيث شاركتد.هالة السعيد بجلسة "التحالف المحلي 2030 (Local 2030 Coalition): دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنميةالمستدامة بحلول عام 2030"، وأخرى حول تمويل المناخ، لتشاركوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كذلك بجلسة "مبادرة الأممالمتحدة عالية التأثير حول البنية التحتية العامة الرقمية"، وأخرىحول الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة، كمانظمت الوزارة حدثًا جانبيًا بعنوان "توطين التمويل أم تمويلالتوطين؟".

المشاركة بمؤتمر الأطراف cop28:

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدات والمبادراتالتابعة لها وبقوة بالنسخة الثامنة والعشرون من مؤتمر المناخ لهذاالعام والمنعقد بدبي، حيث شاركت د.هالة السعيد بالحدث الجانبيللمعهد العالمي للنمو الأخضر ، والحدث الجانبي بعنوان "أولوياتأصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح"، بالإضافةإلى مشاركة سيادتها بقمة القيادات النسائية العربية على هامشفعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخCOP28 ، وكذلك الحدث الجانبي بعنوان "إطلاق الفرص فيالشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة".

كما ناقشت د.هالة السعيد وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية سبلالتعاون مع عدة مسئولين دوليين على هامش أعمال المؤتمر لتلتقيالمدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، ونائب رئيس شؤونالشرق الأوسط، بغرفة التجارة الأمريكية، وممثلي شركة فورتسكيوللطاقة الخضراء لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقةالخضراء، وكذلك لقاء سيادتها بالمدير التنفيذي لشركة هانيويللبحث سبل التعاون المستقبلي المشترك في المجالات ذات الأولويةفي مصر

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد عدة أحداث جانبيةخلال فعاليات المؤتمر تضمنت حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويلالمناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العملالمناخي"، فعالية حول "مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرةعلى الصمود في مواجهة تغير المناخ"، وحدثًا حول "مشاركة المرأةفي تغير المناخ"، كما تم عقد جلسة نقاشية بعنوان "بناء مستقبلمستدام: دور المشروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول لطاقةمستدامة".

وشارك د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةبالمشاركة بمنتدى الشرق الأوسط وأفريقيا للتجارة والاستثماربباريس وكذلك الاجتماع الفريق التوجيهي لمنطقة الشرق الأوسطوشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، كماشارك كمالي بافتتاح مؤتمر "تعزيز الحياد التنافسي: التجربةالمصرية والتجربة الدولية"، وترأس الوفد المصري المشارك فياجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والمراجعة المُنعقد بمقر منظمةالتعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، كما مثل كمالي مصر فيالشق الوزاري للدورة الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدةالاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا) حول طرح الرؤيةالعربية ٢٠٤٥ بمقر جامعة الدول العربية

وعلى المستوى المحلي شاركت دهالة السعيد لمناقشة خطة التنميةالاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 بمجلس الشيوخوالنواب خلال العام المالي الحالي حتى إقرار الخطة حيث كانت قدأعلنت عن انخفاض معدل وفيات الطرق بنسبة 40% خلال السنواتالثلاث الماضية، إلى جانب الإعلان عن حوافز إيجابية للأسر الملتزمةبحجم أسرة مناسب.

وحول أبرز الورش التي عقدتها الوزارة:

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل "توطينأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعدادالتقارير المحلية الطوعية"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدةالإنمائي بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية ، وأخرى لمناقشة الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى منمُبادرة "القرية الخضراء"، فضلًا عن عقد ورشة عمل حول تطبيقنهج درجة التحضر "DEGURBA" لإنتاج بيانات قابلة للمقارنةفي مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(الموئل)، وورشة عمل بعنوان "نهج حكومي شامل نحو تنفيذ رؤيةمصر 2030" بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD) ضمن مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية فيمصر، فضلًا عن ورشة العمل المنعقدة حول تبادل الخبراتالحكومية في تنفيذ البرامج الدولية لاستعراض تجربة البرنامجالقُطري لمصر، وورشة عمل مبادرة كن سفيرًا "تخضيرالاستثمارات العامة " دفعة مسئولي التخطيط، كما عقدت وحدةالتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماعالأول للجنة تسيير مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر التغير المناخي(COP27) "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود أمامالتغيرات المناخية" بمقر المكتب الاقليمي لشمال أفريقيا لمنظمة المدنوالحكومات المحلية المتحدة (UCLG-NARO) بالقاهرة.

وعما أصدرته وأطلقته وزارة التخطيط خلال العام:

حيث جاء إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية كأول مؤشرمتكامل للنمو الاقتصادي في المحافظات المصرية؛ من أبرز ما قامتبه الوزارة خلال العام فضلًا عن إطلاق مبادرة "حوافز تميز الأداءفي إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام الثاني علىالتوالي، وإطلاق البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمةالتعاون والتنمية الاقتصادية.

كما أطلقت وزارة التخطيط فعاليات الدفعة السادسة من برنامجالتدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2023 والأولى بالعاصمة الإداريةالجديدة، وإطلاق البرنامج التدريبي لمبادرة كن سفيرًا للتنميةالمستدامة دفعة لغة الإشارة الموجهة للصم، وتفعيلاً لبروتوكولالتعاون وزارة التخطيط وجامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس فقدتم إطلاق مشروع "دار وسلامة" في قرية "أولاد يحيى" بمحافظةسوهاج.

وطلقت الوزارة تقارير خطة المواطن الاستثمارية لجميع محافظاتالجمهورية لعام 2022/2023 وكذلك تقارير تابعة المواطن وذلكلمشاركة المواطنين بالخطة، كما أعلنت الوزارة خلال العام النتائجالنهائية لمُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام علىالمستوى المحلي" بمنح حافز إضافي لـ 19 محافظة فائزة بقيمة1.4 مليار جنيه، كما أصدرت الوزارة تقرير تحليل أداء مصر في"تقرير التنمية المستدامة 2023"، فضلًا عن إطلاق منصة شكاوىالرفع المساحي.

وحول البروتوكولات التي تم توقيعها خلال عام 2023:

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثليها بتوقيع عدةبروتوكولات خلال العام المنتهي 2023 في العديد من المجالات والتيتهدف في الأساس لخدمة المواطن ولعل أبرز تلك البروتوكولات وفقًالحصاد الوزارة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بشأن برنامجالحوافز المادية بالمشروع القومي لتنظيم الاسرة المصرية، بحضورالسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وكذلك توقيعبروتوكول ثلاثي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون بين الوزارةومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجامعة عين شمس، بحضورد.هالة السعيد وزيرة التخطيط، كما شهدت سيادتها توقيع مذكرةتفاهم ثلاثية لتنفيذ الدورة الخامسة من مسح سوق العمل المصريالتتبعي بين الوزارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنتدى البحوث الاقتصادية وذلك في إطار المشاركة وتعزيز التعاونفي تنفيذ الدورة الخامسة من مسح سوق العمل المصري التتبعي، وقامت د.هالة السعيد كذلك بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصادوالمالية بجيبوتي وبالتعاون مع الاسكوا في مجال تنفيذ التعدادالسكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي.

ووقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الجلالة بروتوكولتعاون بشأن تطوير القرى الأكثر احتياجًا بمبادرة حياة كريمة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية والهيئة القومية للبريد بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكينالاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وشهدت وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامىللتنمية توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلاميةلتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص معمصر لعام 2023، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعةعين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لتطوير التجمعاتالريفية تحت مظلة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياةكريمة".

وعن نشاط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والذراع التدريبي للوزارة:

أوضح تقرير حصاد الوزارة أن المعهد قام بنشاطٍ قويا خلال العامالمنتهي من تنفيذ برامج تدريبية على المستويين المحلي والدوليوكذلك مشاركته بمحافل دولية كبيرة وتوقيع العديد من البروتوكولاتولعل أبرز إنجازات المعهد خلال العام تضمنت بدأ تنفيذ الدفعةالخامسة من برنامج "تأهيل القيادات النسائية" بالمحافظات بـ 7 محافظات هي القاهرة، وأسوان، وبني سويف، وقنا، وسوهاج، ومطروح، والبحر الأحمر، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المنتدىالدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية بشأن التعاون في مجالاتالتنمية المستدامة، فضلًا عن إطلاق المجموعة الأولى والثانية منالبرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" لعدد60 قيادة من القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة يمثلون نحو 12 جهة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، واحتفال المعهدبتخريج عدد (14) شركة ناشئة بالتعاون مع حاضنة أعمال كليةالاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كما تضمنت أجندة إنجازات المعهد توقيع خطاب نوايا مع مركز"كلمني إشارة" للتدريب والترجمة بلغة الإشارة للصم والبكموضعاف السمع، وإطلاق مبادرة "سفراء الحوكمة" لطلابالجامعات، وإطلاق مجموعة قصصية للأطفال حول أهداف التنميةالمستدامة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، وبالتعاون بينوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة ساويرس، كليةشيكاغو بوث تم إطلاق الدفعة الثانية من برنامج التعليم التنفيذيبجامعة شيكاغو، كما وقع المعهد مذكرة تفاهم مع كلية ثندر بيردللإدارة العالمية للتعاون في تطوير القدرات البشرية بحضور د.هالةالسعيد وزيرة التخطيط والنمية الاقتصادية.

كما أعلن المعهد عن فوز البرنامج التدريبي "القيادة للتميزالحكومي" بجائزة التميز في الممارسة 2023 فئة "تنمية المواهب" من مؤسسة EFMD العالمية، وحرصًا على ذوي الاحتياجاتالخاصة وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلسالقومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون في مجال دعموتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحدة حقوق الإنسان بالوزارة:

إيمانًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمراعاة حقوقالانسان فقد شهد عام 2023 جهدًا من الوحدة للتعريف بحقوقالانسان حيث تضمنت أبرز أنشطة الوحدة في عقد الدورة التدريبيةالأولى حول "أساسيات حقوق الإنسان" لموظفي الوزارة، كمرحلةأولى من سلسلة برامج تدريبية تشمل كل موظفي الوزارة والجهاتالتابعة، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك عقدندوة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، فضلًاعن الاجتماع الذي تم عقده لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع دليلالإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان ومتابعة تلكالاجتماعات لضمان دمج حقوق الانسان بالقطاعات والخطط كافة.

المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر:

بلغ عدد السيارات التكنولوجية المتنقلة حتى نهاية 2023 حوالي251 سيارة موزعة على العديد من القطاعات والهيئات منهم 53 مشروع خدمات مصر، وخلال العام قامت وزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية بتسليم عدد 18 مركز خدمة متنقل؛ لقطاع الأحوالالمدنية بوزارة الداخلية لتقدم كافة خدمات القطاع، كما أطقلتوزارتا التخطيط والعدل 12 مركز تكنولوجي متنقل "خدمات مصر" لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، فضلًا عن إطلاقهما إشــارة بــدءتشغيل سيارات توثيق متنقلة جديدة بالإسكندرية ومطروح، كماوقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنائب العام بروتوكوللتشغيل 20 مركز متنقل لتقديم خدمات النيابة العامة، وإطلاقالوزارة كذلك وحدات تكنولوجية متنقلة جديدة لتقديم خدمات التوثيقوالتوكيلات ببورسعيد وجمصة وبلطيم ورأس البر.

كما شهد العام 2023 افتتاح عدة مراكز تكنولوجية وكذلك مراكزخدمات مصر حيث افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةمركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ، والمركز التكنولوجي بديوانعام محافظة شمال سيناء، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنينومركز إصدار تراخيص المحال العامة بمدينة العريش، كما قامتسيادتها بوضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بالعريش، وافتتحنائب وزيرة التخطيط المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بمدينةبدر.

صندوق مصر السيادي:

شهد عام 2023 تعديلًا في تشكيل مجلس إدارة الصندوقالسيادي برئاسة د.هالة السعيد، وانضمام صندوق مصر السياديإلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، واحتلاله المرتبة 47 عالميًا والـ12 عربيًا، وذلك وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروةالسيادية الذي نشرته SWF Institute، كما قام الصندوق بالعديدمن الأنشطة خلال العام جاء أبرزها في إطلاق صندوق مصرالسيادي بالشراكة مع اتصالات مصر شركة جديدة متخصصة فيمجال التكنولوجيا المالية، تحت اسم "إرادة لتمويل المشروعاتالصغيرة ومتناهية الصغر". تقدم الشركة خدمات التمويل لهذاالقطاع المهم، فضلًا عن توقيع اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركةمع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر بالتعاونبين صندوق مصر السيادي ومؤسسة التمويل الدولية والبنكالأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما وقع الصندوق شراكة معشركة "تنوير" لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونيةبمدينة السادس من أكتوبر، كما افتتحت د.هالة السعيد وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصرالسيادي مجمع مدارس أرض القرية الكونية، وبحثت سيادتها معممثلي القطاع الخاص تكرار نموذج تلك المدارس.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية:

شهد عام 2023 انطلاق أعمال الدورة الثانية للمبادرة الوطنيةللمشروعات الخضراء الذكية والتي قام القائمون عليها بوزارةالتخطيط والتنمية الاقتصادية بجهد كبير خلال العام من خلال عقدالعديد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات للتعريف بالمبادرةوأهميتها واّلياتها واستعراض النجاح التي شهدته الدورة الأولىمنها فضلًا عما حظيت به المبادرة من إشادة دولية ومشاركتهابالمحافل الدولية لنقل التجربة المصرية في نجاح تلك المبادرة، وعنأبرز احصائيات الدورة الثانية للمبادرة خلال العام 2023، تنميةوبناء قدرات 5500 متدرب خلال 56 جلسة تدريبية بالدورة الثانيةللمبادرة على مدار 152 ساعة تدريب حيث تضمنت الجلسات 27 دورة تدريبية بالمحافظات بالإضافة إلى 20 دورة تدريبية بمديرياتالشباب والرياضة، و9 ندوات بالجامعات، كما تم رفع الوعىبالمبادرة من خلال تضافر جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةبالتعاون مع الوزارات المعنية بالإضافة الي جهود المحافظات لنشرالوعي بأهداف المبادرة، حيث تم نشر أكثر من 1000 خبر إعلامي، والوصول إلى 18 مليون شخص.

كما بلغ إجمالي عدد المشروعات المقدمة للمرحلة الثانية 5600 مشروعًا منها 746 مشروعات كبيرة، 1114 مشروعات متوسطة، بالإضافة إلى 674 مشروعات محلية صغيرة، 984 مشروعاتالشركات الناشئة، فضلًا عن 1088 مشروعات غير هادفة للربح، 986 مشروعات المرأة، فضلًا عن توسيع قاعدة المشروعات التيخضعت للتقييم لتتضمن 379 مشروع لضمان اختيار الأفضل فيمابينها بدلًا من 162 مشروع فقط في الدورة الاولي.

وشارك السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية للشراكات لاستراتيجية والتميز والمبادرات بالعديد منالفعاليات والمؤتمرات لاستعراض المبادرة فضلًا عن اللقاءات الثنائيةلتعزيز التعاون لدعم المبادرة، حيث التقى وزير التعليم العاليانضمام طلاب الجامعات للدورة الثانية من المبادرة، ولقاء ممثلة هيئةالأمم المتحدة للمرأة لمناقشة أوجه التعاون في المبادرة، وكذلك لقاءمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ورئيس مجلس أمناء جامعةاسلسكا، والمدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فضلًاعن إطلاق شراكة للدورة الثانية من المبادرة بالتعاون مع الأممالمتحدة في مصر، كما تم الاتفاق مع المنظمة العربية للتنميةالزراعية على التعاون لدعم التنمية المستدامة والمشروعات الخضراءفي مصر، فضلًا عن إطلاق الشراكة لدعم تطبيق الحلول الخضراءفي كل محافظات مصر بالتعاون مع اتحاد الصناعات

واستقبلت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول مشروعأخضر ذكي لذوي الهمم بدورتها الثانية بأول فريق من ذوي الهمميشارك بمشروع" مدينه الأحلام" ضمن الدورة الثانية من المبادرة، والمكون من 20 عضو بجمعية دليل الخير للتنمية، فضلًا عن إدراجالمبادرة على جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنميةالمستدامة بجامعة الدول العربية.

مبادرة شباب من أجل التنمية:

وتمثل إحدى المبادرات التي تقوم عليها وزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية ومن أبرز ما قامت به الوزارة فيما يخص تلك المبادرة عنعام 2023؛ تنظيم البرنامج التدريبي الأول للشباب المشاركين فيالمسابقات الطلابية بمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي2022/2023 بجامعة القاهرة، بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهليةوخاصة والمشاركين في المبادرة للعام 2023، كما عقدت الوزارة عدةندوات وورش تدريبية للتعريف بالمبادرة ومنها الندوة التعريفيةبالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وأخرى بجامعةحلوان، كما تم عقد برنامج تدريبي عن "إعداد دراسات الجدوى" بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرفي إطار المبادرة، كما عقدت الوزارة ورشة عمل بعنوان: تمكينالمشروعات التنموية من التنفيذ، وذلك للفرق الفائزة بالمراكز الخمسةالأولى في "مبادرة شباب من أجل التنمية" للعام الجامعي 2021-2022.

جائزة مصر للتميز الحكومي:

شهد الربع الأول من العام 2023 إعلان أسماء الفائزين بالدورةالثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي2022 ، خلال فعاليات حفلتوزيع جوائز التميز الحكومي ، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف السيد رئيسمجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، د. هالة السعيد وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعالي مريم الحمادي، وزيرة دولةوالأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من السادةالوزراء والمحافظين والسفراء وعدد من أعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث بلغ عدد الفائزين 60 فائز ( 42 بالفئات المؤسسية و 18 بالفئات الفردية)، وتوسعتالجائزة في تطبيق جوائز التميز الداخلية، ليتم إطلاق النسخة الثانية لجوائز التميز الداخلية في عدد من الجهات الحكومية وذلكبهدف تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداءالمؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية"جائزة مصر للتميز الحكومي"

كما عقدت الجائزة والمسئولين عنها بالوزارة عدة ورش عمل للجهاتالمختلفة للتعريف بالجائزة، فضلأ عن إطلاق فعاليات المرحلة الأوليمن تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، وبدأفعاليات الدورة الثالثة لجوائز التميز الحكومي، فضلًا عن إطلاقجوائز التميز الحكومي الداخلية لأول مره بوزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية، كما تعاونت الجائزة مع عدد من الجهات كالتعاون معالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتطبيق نظام جوائزالتميز الداخلية، فضلأ عن بحث الجائزة مع مشيخة الأزهرالشريف؛ تفعيل نظام جوائز التميز الداخلية بقطاعات المشيخة، ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشرالتميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكزالتكنولوجية المتنقلة.

وشاركت الوزارة ممثلًا عنها جائزة التميز الحكومي بالقمة العالميةللحكومات بدبي، وكذلك بجلسة "استراتيجيات التميز الحكوميلتطوير الأداء المؤسسي والخدمات" على هامش فعاليات المعرضوالمؤتمر السنوي اكسبوتك الدولي 2023 "مصر.. للمياه والصرفالصحي والبنية التحتية- الاقتصاد الأزرق" .

وعن أبرز الأحداث خلال العام:

الانتقال الكامل للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًالتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتقال للعاصمة، بالإضافة إلى فوز الوزارة بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإداريةعن برنامج القيادة للتميز الحكومي، وإعلان النسخة المحدثة منرؤية مصر 2030 وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وفوزوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجائزة الفضية للتميز فيالممارسة 2023 في فئة تنمية المواهب من المؤسسة الأوروبية للتنميةالإدارية European Foundation for ManagementDevelopment (EFMD)، عن البرنامج التدريبي القيادة للتميزالحكومي، وتوقيع خمس مذكرات تفاهم جديدة لإنشاء خمسمدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات، وصدورقرارات بتعيين السفير هشام بدر مساعدًا للشراكات الاستراتيجية، وكذلك تعيين المهندسة نهاد مرسي مساعدًا لشئون البنية الأساسية، وإعلان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصول قرية "نهطاي" بمحافظة الغربية على شهادة "ترشيد" كثاني قرية خضراء فيمصر بعد قرية "فارس" بمحافظة أسوان، وكذلك تسلُم وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة أكبر شركاء التمويل للمؤسسةفي الاحتفال بمرور 15 عامًا على إنشاء المؤسسة الدولية الإسلاميةلتمويل التجارة، وإصدار الوزارة بيانات تاريخية للناتج المحليالإجمالي تمتد لنحو أربعين عامًا في مصر، وقرار المجلس القوميللأجور برئاسة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط برفع الحد الأدنىللأجور للعاملين بالقطاع الخاص الي 3500 جنيه.. وعلاوة دورية200 جنيه.