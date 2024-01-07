شكرا لقرائتكم خبر عن 44.7 ألف سعودي ينضمون للعمل بالقطاع الخاص في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المرصد الوطني للعمل عن ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص، ليصل إلى 10.975.830 مليون خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى انضمام 44,769 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص، ما يدل على استمرار جاذبية العمل في القطاع الخاص.

وأصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا لأرقام سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر ديسمبر (2023)، مستعرضاً إجمالي العاملين من المواطنين والمقيمين ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين خلال الفترة ذاتها، وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص.

2.316 مليون مواطن سعودي

وفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر (2,316,647) مواطنًا سعوديًا، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (8,659,183) مقيمًا أجنبيًا.

يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر السابق.

ويعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم منذ العام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.