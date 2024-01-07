شكرا لقرائتكم خبر عن «أفالون فارما» تعتزم طرح 30 % من أسهمها والإدراج في «تداول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" عن نية الشركة في طرح 6 ملايين سهم عادي تمثل 30% من أسهمها وإدراج الشركة في السوق الرئيسية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، حصلت الشركة على موافقة السوق على إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 13-01-1445هــ (الموافق 31-07-2023م) وعلى موافقة هيئة السوق المالية (على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق الرئيسية بتاريخ 22-05-1445هـ (الموافق 06-12-2023م).

وسيحدد سعر الطرح النهائي بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة التي ستبدأ من يوم الأحد 02-07-1445هـ (الموافق 14-01-2024م) وتنتهي يوم الخميس 06-07-1445هـ (الموافق 18-01-2024م).

وستبدأ فترة الطرح على المكتتبين الأفراد من يوم الثلاثاء 18-07-1445هـ (الموافق 30-01-2024م) وتنتهي يوم الخميس 20-07-1445هـ (الموافق 01-02-2024م).