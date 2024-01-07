شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال الإجراءات النظامية لتعديل اسم شركة جازان للطاقة والتنمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة جازان للطاقة والتنمية عن تغيير اسم الشركة رسمياً من (شركة جازان للطاقة والتنمية) إلى (شركة جازان للتنمية والاستثمار).
وقالت الشركة إن تغيير الاسم يأتي بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات النظامية لتعديل اسم الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري وذلك وفق قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 26-12-2023م.
أخبار متعلقة
«أفالون فارما» تعتزم طرح 30 % من أسهمها والإدراج في «تداول»
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأحد