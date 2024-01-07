استكمال الإجراءات النظامية لتعديل اسم شركة جازان للطاقة والتنمية

وقالت الشركة إن تغيير الاسم يأتي بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات النظامية لتعديل اسم الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري وذلك وفق قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 26-12-2023م.

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة جازان للطاقة والتنمية عن تغيير اسم الشركة رسمياً من (شركة جازان للطاقة والتنمية) إلى (شركة جازان للتنمية والاستثمار).

محمد يوسف

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