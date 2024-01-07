شكرا لقرائتكم خبر عن أداء سلبي لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في أول أسبوع من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف لكن المتوسطات الثلاثة الرئيسية قطعت سلسلة مكاسب استمرت تسعة أسابيع بعد تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.18% ليغلق عند 4697.24 في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب وأضاف 0.09% ليغلق عند 14,524.07 أما مؤشر داو جونز الصناعي فصعد 25.77 نقطة أو 0.07% ليصل إلى 37466.11 نقطة.

لكن رغم هذا الصعود سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة انخفاضاً على أساس أسبوعي، مقارنة بأدائها في أخر أسبوع من 2023.

أول أسبوع في 2024.. سلبي

سجلت المتوسطات الثلاثة الرئيسية أول أسبوع سلبي لها منذ 10 أيام حيث عانى مؤشر ناسداك من أكبر انخفاض بـ 3.25% في أسوأ أداء أسبوعي له منذ سبتمبر. وانخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 1.52% و0.59% على التوالي.

بيانات الوظائف

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعا في ديسمبر مع نمو الوظائف غير الزراعية بمقدار 216.000 ألف وظيفة، وهو ما يفوق توقعات الاقتصاديين.

توقع اقتصاديون استطلعت داو جونز آراءهم زيادة قدرها 170.000 وظيفة للشهر الماضي.

واستقر معدل البطالة عند 3.7% في علامة أخرى على استمرار قوة العمل. وأدى التقرير إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة مع معدل فائدة قياسي لأجل 10 سنوات ملامساً أعلى مستوى له عند 4.103%.

إشارة سلبية لأسعار الفائدة الأمريكية

قد يعني سوق العمل القوي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤخر أول تخفيضاته في أسعار الفائدة، والتي كان التجار يتوقعونها بفارغ الصبر. وقبل صدور البيانات القوية يوم الجمعة، كان المتداولون يأملون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس وخفضها بما يصل إلى ستة مرات في عام 2024 وهو ما يقول بأنه في ظل المتغيرات الجديدة فقد يتم مراجعة التوقعات مرة أخرى.

ورغم أن مؤشر "آي إس إم" للخدمات لشهر ديسمبر يقول بأن النشاط التجاري لا يزال يتوسع بشكل عام فإن القراءة البالغة 50.6٪ تعد أقل بنقطتين مئويتين تقريبًا من تقديرات داو جونز البالغة 52.5% ومستوى نوفمبر 52.7%.

قال مايك بيلي مدير الأبحاث في شركة "إف بي بي كابيتال بارتنيرز" لشبكة سي إن بي سي: "يبدو سوق العمل جيدًا وربما يكون التضخم أعلى بناءً على نمو الأجور الحالي وهذا قد يؤثر سلبًا على تخفيضات أسعار الفائدة".

3 أشياء يريدها المستثمرون

وأضاف:" يريد المستثمرون ثلاثة أشياء: تلاشي التضخم واستقرار سوق العمل وخفض أسعار الفائدة ومع ذلك أعتقد أن أرقام الوظائف تشير إلى أنه قد يحصل المستثمرون على عنصر واحد فقط من العناصر الثلاثة في قائمة أمنياتهم".

نهاية قوية لـ2023

ارتفعت سوق الأسهم حتى نهاية عام 2023 وهو ما دفع المتداولين إلى أن يتوقعوا أن يركز بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية أقل تشددًا.

كانت سلسلة المكاسب الأسبوعية التي حققها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حتى نهاية العام الماضي هي الأطول منذ ما يقرب من عقدين من الزمن مما أدى إلى ارتفاع مكاسب المؤشر لهذا العام إلى 24٪.