شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك بـ22 شركة فى أكبر معرض للغزل والنسيج فى مدينة فرانكفورت بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر بـ 22 شركة عامة وخاصة في أكبر معرض غزل ونسيج في ألمانيا خلال الفترة من 8 - 12 يناير بمدينة فرانكفورت إحدى أكبر المدن الصناعية في أوروبا البلغ مساحتها 248.3 كيلو متر مربع ويشكنها نحو مليون مواطن .

ويأتي على رأس المشاركين من القطاع العام مجموعة "ايجبيشيان كوتون هب" التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام .

أشار أحمد عبد الجواد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب أنECH تشارك بوفد في معرض " هايم تكستايل" أحد أكبر المعارض وأهمها في العالم، ضمن وفد الشركات المصرية التي يمثلها المجلس التصديرى للمنسوجات والمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد، حرصا منا على تواجد المنتجات المصرية التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة والتي تحمل ماركات مثل "نيت" و"محلة" بجانب مستلزمات الفنادق المصنوعة من القطن المصرى الأجود في العالم .

أوضح أن استراتيجية الشركة تركز على التواجد في مختلف المعارض الدولية للترويج للمنتج المصرى، واكتساب عملاء جدد والحرص على إبراز ما تشهده الصناعة المصرية من تطور، وذلك وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام .

ويغادر غدا الاثنين ممثلو 22 شركة مصرية من القطاعين العام والخاص الي مدينة فرانكفورت بالمانيا للمشاركة في معرض هايم تكستايل للمفروشات بمدينة فرانكفورت بمشاركة 2800 عارض وشركة عالمية من 60 دولة .

يضم الوفد أيضا عدد من خبراء الصناعة والاقتصاد بتنظيم من المجلس التصديري للمنسوجات برئاسة المهندس سعيد احمد رئيس مجموعة نايل لينين جروب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة .

جانب من مشاركة سابقة للشركات المصرية

يمثل هايم تكستايل فرصة كبيرة أمام الشركات الوطنية لتسويق منتجاتها في الأسواق العالمية، حيث يستقبل المعرض أكثر من 500 ألف زائر من خبراء صناعة وتجارة واقتصاد واستثمار الامر الذي يؤكد أن مثل هذه المعارض ضرورية للصناعة الوطنية فهى من أكبر التجمعات العالمية لصناعة المفروشات والغزل والمنسوجات يتبادل فيها الرواد خبراتهم وتجاربهم خلال تلك الفترة .

وتعتمد الشركات الوطنية على المعرض في البيع الي جميع دول العالم حيث يتم خلالهما عقد العديد من الصفقات التصديرية التي تنفذها طوال العام الامر الذي يتطلب اهتمام الدولة بشكل كبير في تسهيل كافة الاجراءات أمام الشركات الوطنية للاشتراك وتقديم الدعم اللازم دون تأخير أو تاجيل خاصة أن الشركات المصرية تمتلك جميع المعايير التي تجعل منها منافسا قويا علي الساحة العالمية.