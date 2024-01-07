شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. استمرار ارتفاع الذهب وعيار 24 يسجل 3806 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 7-1-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها ننشر أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الأحد، وسجل سعر الذهب 3330 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بمصر.

سعر جرام الذهب بالتعاملات المسائية فى مصر يسجل 3330 جنيها لعيار 21

ننشر أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الأحد، وسجل سعر الذهب 3330 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بمصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3806 جنيها.

عيار 21 يسجل 3330 جنيه.

عيار 18 يسجل 2854 جنيها.

عيار 14 يسجل 2220 جنيها.

الجنيه الذهب 26840 جنيه.

الذهب آخر عامين

وشهد الذهب خلال العامين الماضيين أنه أفضل استثمار وأفضل وسيلة للحفاظ على قيمة العملة، في عام 2022 ارتفع سعر الذهب بمقدار 852 جنيه للجرام عيار 21 وبنسبة ارتفاع 106.7%، وفي عام 2023 ارتفع الذهب بمقدار 1480 جنيه للجرام وبنسبة ارتفاع 87.5%

"سلامة الغذاء": الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة بنحو 65 ألف طن

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 48، وذلك عن الفترة من 30 ديسمبر – 5 يناير والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

عقدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء يوم الخميس الموافق ٤ يناير اجتماعًا عن بعد مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بحضور كل من رئيس المكتب التجاري المصري بجدة، والملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، ورئيس الإدارة المركزية بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، والمدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

تناول الاجتماع بحث آلية زيارة صادرات المنتجات المصرية من الخضروات والفاكهة المجمدة ومنتجات الألبان من خلال تكثيف الزيارات الفنية من الجانب السعودي في الفترة القادمة، بالإضافة إلى السماح بفتح الأسواق السعودية أمام منتجات البيض المبستر والأسماك المعبأة ذات المنشأ الأوروبي.

وزيرة التعاون الدولى تبحث التحضيرات لبعثة البنك الدولي بشأن تعزيز التعاون الفني

في إطار توجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كما شارك في الاجتماع افتراضيَا، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك لبحث جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي للشركات المملوكة للدولة ومناقشة التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري، لمناقشة إطار التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وشهد اللقاء مناقشة الأولويات والرؤية الحكومية فيما يتعلق بالتعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي، والاحتياجات والمتطلبات في إطار تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري والتي ستعقد عددًا من اللقاءات مع الجهات الوطنية المعنية لبلورة رؤية التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك للفترة من 2023-2027.