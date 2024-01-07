شكرا لقرائتكم خبر هيئة النقل تناقش حلول الحد من الانبعاثات بمؤتمر TRB في واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن مشاركة الهيئة بالمعرض ملصقا تعريفيا يهدف إلى إبراز وابتكار وسائل نقل يسهل الوصول إليها واستخدامها من قبل الأفراد، وسيتم تقديم عرضين مرئيين بهدف عرض التقنيات الحديثة والأساليب المتبعة في الارتقاء بقطاع النقل.
ويعد المعرض السنوي لمجلس أبحاث النقل (TRB) من أكبر الفعاليات العالمية للمختصين والخبراء في قطاع النقل، حيث يتضمن ورش عمل لأبرز وأحدث التطورات في الأبحاث والتشريعات والابتكارات، وأفضل الممارسات في قطاع النقل، بمشاركة أكثر من 4000 عرض تقديمي في أكثر من 650 ورشة عمل وجلسة.
وتسعى الهيئة العامة للنقل من خلال مشاركتها هذا العام، إلى استعراض الحلول والخدمات التي تقدمها، وإبراز دورها على نطاق عالمي، إضافة إلى التعريف برؤية المملكة والخطط المتعلقة بمجال النقل والخدمات اللوجستية.
مؤتمر مجلس أبحاث النقل (TRB):
- النسخة: 103
- المنظم: هيئة أبحاث النقل
- المقر: مدينة واشنطن
- الفترة: 7 إلى 11 يناير 2024
- مشاركة 4000 عرض تقديمي
- عقد 650 ورشة عمل وجلسة
- المساهمة في المحافظة على البيئة.
- إيجاد حلول مستدامة تدعم الحد من الانبعاثات.
- خلق بيئة صحية وتمكين المسافات المقطوعة بالمركبات.
- إبراز وابتكار وسائل نقل يسهل الوصول إليها واستخدامها من قبل الأفراد.
- تقديم عرضين مرئيين بهدف عرض التقنيات الحديثة والأساليب المتبعة للارتقاء بقطاع النقل.
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