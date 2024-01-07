هيئة النقل تناقش حلول الحد من الانبعاثات بمؤتمر TRB في واشنطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة العامة للنقل في مؤتمر مجلس أبحاث النقل (Transportation Research Board) في نسخته 103، الذي تنظمه هيئة أبحاث النقل في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير 2024م، بورقة علمية تناقش المساهمة في المحافظة على البيئة وإيجاد حلول مستدامة تدعم الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ بهدف خلق بيئة صحية وتمكين المسافات المقطوعة بالمركبات.

وتتضمن مشاركة الهيئة بالمعرض ملصقا تعريفيا يهدف إلى إبراز وابتكار وسائل نقل يسهل الوصول إليها واستخدامها من قبل الأفراد، وسيتم تقديم عرضين مرئيين بهدف عرض التقنيات الحديثة والأساليب المتبعة في الارتقاء بقطاع النقل.

ويعد المعرض السنوي لمجلس أبحاث النقل (TRB) من أكبر الفعاليات العالمية للمختصين والخبراء في قطاع النقل، حيث يتضمن ورش عمل لأبرز وأحدث التطورات في الأبحاث والتشريعات والابتكارات، وأفضل الممارسات في قطاع النقل، بمشاركة أكثر من 4000 عرض تقديمي في أكثر من 650 ورشة عمل وجلسة.

وتسعى الهيئة العامة للنقل من خلال مشاركتها هذا العام، إلى استعراض الحلول والخدمات التي تقدمها، وإبراز دورها على نطاق عالمي، إضافة إلى التعريف برؤية المملكة والخطط المتعلقة بمجال النقل والخدمات اللوجستية.

مؤتمر مجلس أبحاث النقل (TRB):

النسخة: 103

المنظم: هيئة أبحاث النقل

المقر: مدينة واشنطن

الفترة: 7 إلى 11 يناير 2024

مشاركة 4000 عرض تقديمي

عقد 650 ورشة عمل وجلسة

ورقة عمل هيئة النقل تناقش:

المساهمة في المحافظة على البيئة.

إيجاد حلول مستدامة تدعم الحد من الانبعاثات.

خلق بيئة صحية وتمكين المسافات المقطوعة بالمركبات.

مشاركة الهيئة بالمعرض: