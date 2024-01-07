شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع البترول على مدار عام 2023 نحو 65 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للبترول و 14 للغاز وذلك بمناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، حيث تم توقيع 14 عقداَ لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل وفيما يلى أهم مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية خلال 2023 وتضمنت الآتى:

1 - بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن بواقع حوالى 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45 مليون طن غاز طبيعى ، و مليون طن بوتاجاز إضافة الى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.

2- ارتفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تناهز 2% عن العام السابق نتيجة لوضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالى GNN ) ( بخليج السويس .

3 - كما تم وضع عدد من الحقول الجديدة على خريطة الإنتاج حيث تم الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يومياً ، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى 307 مليون دولار .