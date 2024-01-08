شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم منظومة التكرير فى توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول باستغلال طاقات التكرير المتاحة بالمعامل المصرية من خلال منظومة اقتصادية يراعى فيها مواقع مراكز ومستودعات نقل وتوزيع المنتجات .

ووفقا لتقرير لوزارة البترول فقد بلغت كمية الخام المعالج بمعامل التكرير خلال العام المالى 2023-2022 حوالي29.4 مليون طن، كما تم التعاقد مع بعض الدول العربية الشقيقة مثل الكويت والسعودية والعراق لاستيراد كميات إضافية من الزيت الخام لتكريرها بالمعامل المصرية مع الأخذ في الاعتبار دراسة توجيه الزيت الخام إلى المعامل التي تتناسب مواصفاتها مع ظروف التشغيل بهذه المعامل لتحقيق أعلى عائد ممكن .

وتعتمد استراتيجية الفترة القادمة على إدخال مشروعات جديدة حيز الإنتاج مثل توسعات شركة ميدور ومشروع التكسير الهيدروجيني بشركة أنوبك ومشروع التفحيم بشركة السويس حيث تعتمد هذه المشروعات على الخام والمازوت كتغذية لها لإنتاج منتجات بترولية ذات عائد إقتصادي أكبر.

واستمراراً لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول لتطوير وتحديث مصافى تكرير البترول، قطع قطاع البترول شوطاً كبيرا في انجاز مشروعات المجمعات والوحدات الإنتاجية الجديدة لتكرير البترول باجمالى استثمارات 3ر7 مليار دولار بهدف انتاج منتجات بترولية عالية الجودة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد منها، حيث يجرى حاليا اعمال التجهيز للتشغيل التجريبى لتوسعات مصفاة تكرير ميدور تمهيداً لدخوله مرحلة الانتاج والذى يهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الاوروبية Euro5، كما يجرى تنفيذ مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بمحافظة اسيوط، وتوسعات مصفاة تكرير شركة السويس لتصنيع البترول، ومشروع انشاء وحدة جديدة للتقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول

هذا وقد تم الانتهاء قبل نهاية العام 2023من تنفيذ مشروع وحدة تقطير المتكثفات (CDU) بشركة النصر للبترول بالسويس في اطار تحديث مصفاة التكرير بالشركة ، ويهدف المشروع الى إنشاء وحدة تقطير للمتكثفات بطاقة 2ر1 مليون طن سنوياً وبتكلفة 3ر3 مليار جنيه ، وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية مثل السولار والبوتاجاز والنافتا .