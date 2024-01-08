شكرا لقرائتكم خبر عن 50.79 ألف برميل زيت يومياً.. تفاصيل وضع 45 بئراً استكشافيا على الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف قطاع البترول الأنشطة المتعلقة بالبحث والاستكشاف عن البترول وتنميتهما وذلك من أجل زيادة معدلات الإنتاج من خلال تحقيق اكتشافات جديدة، والإسراع بتنميتها ووضعها على خريطة الإنتاج حيث تم خلال العام 2023-2022 وضع 45 بئراً استكشافيا جديداً (37) زيت و(8) غاز على الإنتاج بمعدل إنتاج مبدئي حوالي 50.79 ألف برميل زيت يومياً، 5.04 ألف برميل متكثفات يومياً، 196مليون قدم 3 غاز يوماً.

وأشار تقرير لوزارة البترول أنه تم وضع 306 بئرا تنمويا جديداً (285) زيت 21 غاز) بمعدل إنتاج مبدئى 155.2 ألف برميل زيت يومياً، 9.22 ألف برميل متكثفات يومياً ،426 مليون قدم 3 غاز يوميا وبلغ عدد الآبار المنتجة للزيت الخام خلال العام المالي3495بئراً منها 213بئراً بالتدفق الطبيعي.

وشهد 2023 عام، وضع عدد من الحقول الجديدة على خريطة الإنتاج، إذ تم الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يوميًا، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى307 ملايين دولار.