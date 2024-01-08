شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات فى مصر.. تراجع البصل واستقرار كافة الأصناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا وسجل سعر الطماطم 4 إلى 6 جنيهات والبطاطس 6 إلى 11 جنيها وسجل سعر البصل بين 10 إلى 23 جنيها في سوق الجملة بانخفاض جنيه والكوسة 8 إلى 17جنيهات والجزر 3 إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح بين 7 إلى 11 جنيهات والباذنجان البلدي 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 3 جنيهات بتراجع والأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي 8 إلى 13 جنيهات والفلفل الحامي 6 إلى 10 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.

وبلغ سعر الملوخية من سعر 4 إلي 6 جنيها والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات والبامية من 40 إلى 45 جنيها والبسلة من 17 إلى 23 جنيها والسبانخ 6 إلى 8 جنيهات.