24% نمو في السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية في الربع الرابع من 2023

وتظهر النشرة إصدار 37,481 سجل تجاري في قطاع التجارة الإلكترونية خلال الربع الرابع 2023، بزيادة 24% عن الربع المماثل للعام 2022م.

وكشفت النشرة عن أعلى 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، حيث تصدرت الرياض بـ 15074 سجلاً، وفي مكة المكرمة أصدر 9529 سجلاً، و6011 في الشرقية، و1839 بالمدينة المنورة، ثم القصيم 1259.