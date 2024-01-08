الاقتصاد

النفط يتراجع إلى 78.6 دولارا للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم  حيث انخفض خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 % إلى 78.67 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.1 % إلى 73.71 دولار للبرميل بحسب رويترز.

وقفز الخامان بأكثر من 2 % في الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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