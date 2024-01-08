شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 24 يسجل 246.05 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين، في التعاملات الصباحية، عند آخر إغلاق أمس الأحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 246.05 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 225.55 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 225.55 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 184.54 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 143.53 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 123.02 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم، 7652 ريالا، بينما سجل سعر جنيه الذهب، 1722 ريالا، فيما سجل سعر كيلو الذهب 246.049 ألف ريال.