سعر الذهب اليوم الإثنين 8-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الاثنين، حيث تراجع الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2183 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2808 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3275 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3743 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 26200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2034 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 10.7 دولار، بنسبة 0.53% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.