شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «إم بي سي» يقفز 30 % في أول يوم تداول بالسوق السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسهم مجموعة (إم بي سي) 30 % اليوم الإثنين فوق سعر الإدراج في أول تداول في السوق المالية السعودية، بعد جمع 831 مليون ريال في طرح عام أولي لـ10% من أعمال المجموعة.

وتداول السهم بسعر 32.5 ريال مع بداية تعاملات السوق اليوم، مقارنة بسعر الطرح العام الأولى عند 25 ريالا للسهم.

تداول سهم إم بي سي اليوم

بدأ اليوم، تداول أسهم شركة مجموعة إم بي سي في السوق الرئيسية، برمز تداول 4072 وبالرمز الدولي SA15U0CHVK19.

وكانت هيئة السوق المالية قد حددت حدود التذبذب السعرية اليومية لسهم إم بي سي لتكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ونوهت الهيئة بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.