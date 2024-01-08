خلال 10 أشهر.. التعبئة والإحصاء: المصريون استوردوا عدسا بـ 114 مليون دولار

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن واردات مصر من العدس سجلت 114 مليونا و728 ألف دولار، خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فقد أشارت النشرة المعلوماتية للتجارة الخارجية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، إلى وصول حجم استيراد المصريين من الفول المدمس خلال تلك الفترة، حوالي 266 مليونا و950 ألف دولار، كما تم استيراد شاي أسود خلال الفترة من يناير الى أكتوبر 2023، بحوالي 257 مليونا و149 ألف دولار، بينما بلغت قيمة الاستيراد من دقيق القمح 458 ألف دولار.

وأكدت أن قيمة ما استورده المصريون من اللحوم الطازجة والمجمدة خلال الفترة من يناير الى أكتوبر 2023 قدرت بـ 72 مليونا و137 ألف دولار.

وبلغ حجم استيراد مصر من القمح الخام قدر بـ 3 مليارات و59 مليونا و739 ألف دولار، بينما وصل حجم استيراد الذرة نحو 2 مليار و43 مليونا و34 ألف دولار، وفول الصويا بما يقارب الـ مليار و353 مليونا و710 آلاف دولار، والسمسم بقيمة 73 مليونا و706 آلاف دولار.