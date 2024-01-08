شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين السعودية وبيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع اتحاد الغرف السعودية و "المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار" التابع لوزارة الخارجية في جمهورية بيلاروسيا مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار والتجارة بين المملكة وبيلاروسيا.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الاتحاد اليوم، حيث وقعها كل من أمين اتحاد الغرف السعودية المكلف وليد العرينان ومدير المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي ميكالاي باريسيفيتش.

التوسع في الأسواق

يشمل نطاق التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة وبيئة الأعمال وفرص الاستثمار والإنتاج والتصدير ومساعدة الشركات السعودية والبيلاروسية على التوسع في الأسواق المستهدفة.

ويتضمن نطاق التعاون: تنظيم أنشطة بحثية مشتركة حول التسويق لتعزيز آفاق التجارة واستكشاف سبل التعاون التجاري، وتسهيل المشاركة في المعارض التجارية وإقامة الفعاليات والملتقيات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية.

وبحسب مذكرة التفاهم سيتعاون الجانبان في تقديم الدعم للمستثمرين وإقامة اتصالات تجارية، وتنظيم الندوات التدريبية الدولية عبر الإنترنت وتبادل الخبرات المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الترويج التجاري بما يساعد شركات البلدين من الوصول للفرص في كلا السوقين.