شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 12252 نقطة، وبتداولات بلغت 8.948 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 402.905 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.398 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 113 شركة

انخفضت أسهم 113 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 107، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، ونسيج، ولومي، وبحر العرب، والكثيري، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، ومهارة، والدريس، والعربية، وأميانتيت، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند مستى 24671 نقطة، وبتداولات بلغت 44.470 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 1.771 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.799 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.