شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للتعدين» تتلقى خطابا بزيادة أسعار الغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المتحدة للصناعات التعدينية عن تسلمها خطابا من شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع بتاريخ 8 يناير 2024م بتعديل أسعار الغاز بناء على الإشعار المرسل إليها من شركة أرامكو بزيادة أسعار الغاز المستخدم في عمليات الإنتاج، ويسري هذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تدرس الشركة حالياً الأثر المالي لتغير الأسعار على تكلفة الإنتاج الذي يتوقع أن يظهر ابتداء من نتائج الربع الأول للعام المالي 2024م، كما تقوم الشركة بالدراسة والبحث عن سبل تخفيف هذا الأثر بما يمكن الشركة من تحقيق أهدافها وتقليل الأثر المالي علي أرباحها.

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وستعلن الشركة للمساهمين أية تطورات أو تحديثات بهذا الخصوص في حينه.